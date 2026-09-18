Capello punge Amorim: "L'Inter gioca sempre con due punte, perchè non prendere esempio?"
Il Benfica espugna San Siro per la prima volta nella sua storia, vincendo di fatti una partita gestita con merito e più attenzione rispetto ai ragazzi di Amorim apparsi poco lucidi sin dai primi minuti. Sblocca la gara Lukebakio nel primo tempo, il migliore in campo per i suoi. Nella ripresa il Milan parte meglio, ma subisce la seconda rete in maniera troppo passiva con Kaminski. Nonostante i molti cambi effettuati da Amorim, la squadra non ha mai dato la netta sensazione di poter fare male ad un Benfica più preparato, tatticamente e atleticamente. Inizia così in salita il percorso in Europa del Milan di Amorim. Così, in merito all'esordio negarivo dei rossoneri in Europa, Fabio Capello a Sky Sport ha commentato così la gara del Milan. Un breve estratto delle sue parole:
CAPELLO PUNGE IL MILAN
"E' un Milan che giochicchia, io non capisco come si possano sbagliare così tante cose. Non c'è un cambio gioco, non si riesce mai a difendere bene. Poi vi dico una cosa: in Italia l'unica squadra che gioca con due punte è l'Inter, perchè anche le altre squadre non prendono esempio?"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan