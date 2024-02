Braglia avverte il Milan: "Attenzione allo Slavia, il Milan rischia di uscire"

Durante l'appuntamento odierno sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto così, parlando soprattutto di Milan, l'ex portiere Simone Braglia. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che ne pensa dei sorteggi europei?

"Col Brighton la Roma avrà vita difficile se non mette al sicuro la sfida all'andata. Occhio poi allo Slavia contro il Milan, che può uscire fuori".

Milan-Atalanta, che sfida si aspetta?

"Quando sento che Leao si è riposato mi si rizzano i capelli. In qualsiasi partita dovrebbe dare il massimo. Il problema del Milan è che nessuno dà il massimo ora, cosa che porta a dire che è stata sbagliata la campagna acquisti. E poi non c'è fase d'interdizione e un'identità. Cosa che invece c'è nell'Atalanta, visto che i risultati parlano chiaro. Pur avendo Leao le qualità per fare la differenza, quest'anno De Ketelaere sta facendo lui la differenza".