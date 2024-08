Braglia polemico: "Maldini è stato cacciato dopo alcuni errori mentre a me sembra che Moncada sia sempre là"

Nel corso del programma Piazza Affari, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Simone Braglia, calciatore del ex allenatore, che commentando le prime due giornate di Serie A, si è soffermato in modo particolare sulla particolare situazione che starebbe vivendo il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla situazione del Milan?

“Il Milan in Italia è la squadra che ha vinto più di tutte, quindi parliamo di un club prestigioso. Qui non si parla mai di chi ha comprato alcuni calciatori lo scorso anno. Maldini è stato cacciato dopo alcuni errori mentre a me sembra che Moncada sia sempre là. Per me bisogna chiarire in casa Milan quale è l’obiettivo e quale è la filosofia. Una volta scelta la filosofia bisogna dare il tempo di poter sbagliare all’allenatore. Dopo due giornate non si può discutere già dell'allenatore, si capisce che c’è un problema più in alto”.

Che cosa sta mancando al Milan?

“Al Milan mancano due interditori dall’anno scorso in cui ha preso 50 gol. Ne è stato preso solamente uno, Fofana, e ancora in campo non l’abbiamo visto”.