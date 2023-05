Brahim a DAZN: "Sono contento al Milan, voglio dare tutto. Futuro? Non so nulla"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Brahim Diaz ha parlato così della vittoria contro la Sampdoria: "E' stata una serata bella, questa settimana è stata così così e oggi abbiamo tutto per i tifosi. Sono contento per i due assist e un gol, ma il pensiero era per la squadra. Volevo tirare, ma Giroud è il numero 9 e vuole fare gol".

Sul futuro: "Milan per me è incredibile, sono contento qua, posso dire questo. Mancano due partite e voglio dare tutto per questa maglia. Non voglio parlare del futuro e questo non è il momento, non posso dire nulla perché non so nulla".

Sull'esultanza: "Tanto, sono tanto milanista. Sono felice e contento, voglio ringraziare sempre perché anche nel momento meno bello sono li".

Sull'eliminazione dalla Champions: "Siamo delusi, non posso dire di no. Ma c'era un'oppurtunità e abbiamo fatto un bel percorso, volevamo essere in finale. Siamo stati bene mentralmente e oggi si è visto in campo".