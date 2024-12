Brahim Diaz a segno per il Real Madrid: Ancelotti a -1 dall'Atletico capolista

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - In vantaggio per 3-0 dopo 34 minuti, per le reti di Mbappé, Valverde e Rodrygo, il Real Madrid ha poi gestito la situazione contro il Siviglia e alla fine si è imposto per 4-2 (di Brahim Diaz la quarta rete delle 'merengues', di Romero e Lukebakio i gol degli andalusi) portandosi a 40 punti in classifica e quindi a -1 dai 'cugini' dell'Atletico che vincendo ieri sul campo del Barcellona sono ora la nuova capolista. Ma il momento più emozionante della sfida di oggi al Santiago Bernabeu è stato quando è entrato in campo, a una ventina di minuti dalla fine, lo storico capitano del Siviglia Jesus Navas, campione del mondo 2010, all'ultima partita di una ventennale carriera. Tutto il pubblico si è alzato in piedi e ha tributato una lunghissima standing ovation a un giocatore che ha dato molto al calcio spagnolo. A fine partita 'pasillo de honor' dei giocatori del Real per Navas, che non è riuscito a trattenere le lacrime. "Non ho mai visto una cosa simile sul campo di una squadra avversaria - le sue parole -.

Ciò che ha fatto il pubblico del Real per me è stata una cosa fantastica, qualcosa di pazzesco. Non me lo sarei mai aspettato. Durante gli ultimi minuti della partita mi veniva da piangere, non ho fatto altro che guardare per terra, il campo da gioco, e pensare a tutti i bei momenti che ho vissuto, alle gioie che ho dato al mio Siviglia e alla mia nazionale. Regalare felicità a tanta gente è davvero qualcosa di unico". (ANSA).