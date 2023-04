Brahim Diaz: "È bellissimo essere ai quarti di Champions con altre due italiane"

MilanNews.it

Brahim Diaz si sente un giocatore da Champions League? È la domanda che si è chiesto Carlo Pellegatti e che ha rivolto proprio allo stesso trequartista del Milan durante un'intervista per Starcasinò: "Sì, gioco al Milan - ha risposto lo spagnolo. Tutti siamo giocatori da Champions ed e per questo che siamo tra le prime otto in Europa. È bellissimo poi essere lì insieme ad altre due squadre italiane. Il movimento diventa più forte. È incredibile. Abbiamo meritato di essere qui: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno siamo tra le più forti d’Europa".