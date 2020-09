Brahim Diaz firma col Milan, ora a Milanello da Pioli

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Brahim Diaz ha firmato con il Milan fino al 30 giugno 2021. Lo spagnolo ha raggiunto la sede del club rossonero in mattinata, ha firmato il contratto per poi raggiungere il tecnico Stefano Pioli e i nuovi compagni di squadra a Milanello per il primo allenamento. Diaz potrebbe già essere convocato per l'amichevole di sabato sera contro il Monza a San Siro. Il 21enne trequartista, che arriva in prestito secco dal Real Madrid, vestirà la maglia numero 21, lasciata libera da Ibrahimovic che ha scelto quest'anno la 11. (ANSA).