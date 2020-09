Brahim Diaz: “Giocare per il Milan è un privilegio. Spero che i tifosi si divertano con me”

Brahim Diaz, nuovo acquisto del Milan, è stato intervistato dal canale telematico rossonero. Ecco le sue prime parole da giocatore del Diavolo:

Sull'arrivo al Milan: "Le prime impressioni da giocatore del Milan sono molto buone e si vede chiaramente che tipo di società è il Milan. Giocare qui per questo grande club è un privilegio, con una grandissima storia: si vede dai tifosi che apprezzano la squadra. Come detto, per è un onore essere in questo grande club”.

Su Theo: “Non ho ancora avuto l’opportunità di parlare con Theo, ma sicuramente non appena arriverò in squadra e al primo allenamento immagino che mi accoglierà bene perché è stato a Madrid, sa cosa significa e ora sono anch’io in Italia. Credo che sarà facile adattarmi perché si vede che è un grande gruppo”.

Sugli allenatori: “Mi hanno allenato persone come Guardiola e Zidane. So che entrambi hanno giocato in Italia, ma siccome il mio ultimo allenatore è stato Zidane, è stato molto gentile con me a Madrid e mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A. Milano è una città che gli piace molto”.

Sul giocatore che gli piace in particolare: "Ce ne sono tanti, non riuscirei a sceglierne uno. Giocatori che fanno ruoli diversi e che sanno fare la differenza. Al momento penso solo a me e a come poter aiutare la squadra. Ibrahimovic? Indossare il numero che ha avuto la scorsa stagione è un onore. Ne consegue molta pressione, ma è una cosa che mi piace perché è una leggenda del Milan e quest’anno la difenderò con passione. Voglio fare un calcio che emozioni e che faccia divertire i tifosi del Milan. È un onore per me indossare questa maglia”.

Sulle aspettative: “Quello che apprezzeranno di me sarà il lavoro. Credo che a un giocatore non basti il talento. Spero che i tifosi si divertano con me e le mie accelerate sulle fasce o centralmente. Dobbiamo divertirci tutti insieme. Forza Milan!”.