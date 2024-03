Brahim Diaz ha scelto il Marocco, ora arriva la prima convocazione ufficiale

Walid Regragui, CT del Marocco, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni di marzo contro Angola e Mauritania. Prima chiamata per Brahim Diaz, che alla fine ha scelto di non aspettare più la Spagna e di difendere i colori del Paese di origine dei genitori.

Portieri: Yassine Bounou, Munir El Kajoui e El Mehdi Benabid.

Difensori: Nayef Aguerd, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah e Youssef Lekhedim.

Centrocampisti: Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Bilal, El Khannouss, Amir Richardson, Azzedine Ounahi e Brahim Diaz.

Attaccanti: Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri.