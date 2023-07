Brahim Diaz ritrova gli ex compagni prima di Real-Milan: "È stato un piacere rivedervi"

Real Madrid-Milan di questa mattina è stata l'occasione, tra le altre cose, per far ritrovare Brahim Diaz con i suoi ex compagni rossoneri. Il malagueno questa estate è tornato in Spagna dopo tre anni, molto positivi, in prestito al Milan e non ha perso occasione per salutare calorosamente Pioli e i giocatori, ormai amici più che ex compagni.

Brahim celebra l'incontro sui social: "È stato un piacere rivedervi".