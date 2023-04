Brahim Diaz sul Napoli: "Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato della qualità tecnica della rosa del Napoli, avversario dei rossoneri ai quarti di finale di Champions League: "Hanno una squadra forte e lo stanno dimostrando in Italia e in Europa. Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi. È importante il fatto che ci conosciamo, è equilibrata come partita. Una qualità per metterli in difficoltà? Ce ne sono tante. Una è quella di avere il controllo della palla durante la partita perché non sono abituati senza".