Brahim Diaz verso la titolarità contro il Torino al fianco di Leao

Pioli conferma la difesa a tre ma cerca di cambiare un po' le carte in tavola davanti per rendere la squadra più offensiva. Dietro l'unica punta Giroud, infatti, dovrebbero trovare posto uno affianco all'altro (poi si vedrà come prenderanno le posizioni in campo) Brahim Diaz, preferito a un Messias opaco contro l'Inter, e Rafael Leao che torna dal primo minuto dopo due panchine consecutive.