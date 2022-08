Braida chiude Felix alla Cremonese: si sblocca Belotti alla Roma

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Ultimi dettagli e poi Felix Afena-Gyan sarà un giocatore della Cremonese. La trattativa, come voleva la Roma, sarà a titolo definitivo con la società lombarda pronta a versare circa 6 milioni nelle casse dei giallorossi più almeno un paio di bonus. Da limare gli ultimi dettagli che porteranno poi anche allo sblocco di un'altra trattativa, quella per l'arrivo nella Capitale di Andrea Belotti. Da tempo la Roma e il Gallo hanno già un accordo triennale, da formalizzare non appena Felix partirà per Cremona. (ANSA).