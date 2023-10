Braida così sul calcio scommesse: "Aiutiamo i ragazzi, condannare serve a poco, il calcio è gioia"

L'ex storico dirigente rossonero, ha parlato così in occasione di un evento a Milano per l'Assemblea della Lega, del delicato tema calcio scommesse: "Situazione complicata e triste, io sono dell'idea che i giovani vadano aiutati ed educati, probabilmente condannare serve a poco, perchè il calcio se inteso come gioia e magia può portare solo cose belle".