Braida: "Da mercoledì via ad un 'nuovo' campionato"

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Il campionato che riparte mercoledì sarà un nuovo campionato perché, dopo una sosta così lunga, si riparte da zero. Ci saranno sicuramente delle sorprese, perché può spezzarsi il feeling che fino all'interruzione faceva funzionare le cose e creava alchimia. Il Napoli finora è stato eccezionale, ha fatto sognare i tifosi e accumulato un vantaggio tale che non ricordavo da tempo. Adesso, però, si ricomincia da capo: nuovo anno, nuova vita". Così Ariedo Braida, ds della Cremonese, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "La nostra sfida contro la Juventus? La cabala dice che, prima o poi, una partita la vinceremo. E' chiaro che la volontà, l'entusiasmo, è di fare cose positive, di dimostrare che siamo ancora vivi - aggiunge -. Il nostro allenatore ci ha dato un'identità, non abbiamo mai sfigurato, ci sono dei valori, la classifica è là; ma noi, con il nostro entusiasmo, con qualche aggiustamento o cambiamento, vogliamo ottenere una miracolosa salvezza. Ci riuscì l'anno scorso la Salernitana con una grande impresa e, finché c'è speranza, non dovremo mollare. Il calcio non sempre è matematico, la possibilità di fare bene c'è". (ANSA).