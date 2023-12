Braida: "Giusto confermare Pioli: cambiare allenatore è sempre negativo"

vedi letture

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan in coppia con Adriano Galliani, è stato intervistato dalla rivista online Numero Diez per parlare della squadra rossonera. La rosa di Stefano Pioli sta vivendo un momento molto difficile e oggi con il Frosinone si ritrova quasi spalle al muro e con la vittoria come unico risultato a disposizione, anche se con tantissimi indisponibili.

Le parole di Braida sulla scelta di confermare Pioli per il momento: "Io sono dell’avviso che la continuità sia importante per ottenere risultati e quindi credo che sia stato giusto confermare Pioli, perchè cambiare sempre l’allenatore è negativo. Io posso portare la diretta esperienza avuta con Sacchi e Ancelotti. Il primo si è seduto sulla panchina del Milan per cinque anni, il secondo è stato l’allenatore del Milan per quasi otto anni. Entrambi hanno vinto tutto. In questa categoria posso far rientrare anche Ferguson. Ha ricoperto la carica di manager del Manchester United a grandissimi livelli per trent’anni. Da quando è andato via, il Manchester sta vivendo una situazione di incertezza tecnica e di risultati da sei-sette anni. Pertanto, dico che la continuità generalmente porta a buoni risultati. E per continuità non intendo solo quella legata al mandato dell’allenatore, ma anche quella dei dirigenti competenti…“.