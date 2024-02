Braida: "Gli algoritmi fanno ridere. Diverse squadre che si sono basate solo su questo sono retrocesse"

Domani sera Monza e Milan si sfideranno nella venticinquesima giornata di campionato, nella sfida in programma all'U-Power Stadium alle 20.45. Per presentare la sfida non ci può essere uomo migliore di Ariedo Braida che in carriera ha giocato nel Monza e lì ha anche cominciato la sua carriera da dirigente. Questa poi lo ha portato in rossonero dove in coppia con Galliani ha costruito una vera e propria dinastia. Tuttosport ha intervistato Braida questa mattina in vista del derby lombardo.

Le parole di Braida sull'utilizzo degli algoritmi nel calcio: "Gli algoritmi fanno ridere. Vanno bene per la Borsa e a volte ti fanno perdere soldi pure lì. Possono essere un supporto, ma per scegliere un giocatore serve l’occhio umano, che è inarrivabile perché vede oltre i numeri. L’uomo è pieno di vizi e virtù. Ecco perché gli algoritmi non sono il Vangelo. Tra l’altro negli ultimi anni diverse squadre, che si sono basate soltanto sugli algoritmi, sono retrocesse…"