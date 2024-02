Braida: "Il Milan è maturato parecchio: deve puntare a vincere l'Europa League"

Domani sera Monza e Milan si sfideranno nella venticinquesima giornata di campionato, nella sfida in programma all'U-Power Stadium alle 20.45. Per presentare la sfida non ci può essere uomo migliore di Ariedo Braida che in carriera ha giocato nel Monza e lì ha anche cominciato la sua carriera da dirigente. Questa poi lo ha portato in rossonero dove in coppia con Galliani ha costruito una vera e propria dinastia. Tuttosport ha intervistato Braida questa mattina in vista del derby lombardo.

Le parole di Braida sul Milan che qualche settimana fa aveva criticato duramente: "Due mesi fa avevo criticato duramente il Milan, perché lo vedevo non convincente in tante situazioni. Adesso è cresciuto e sta ritornando a un livello importante, da Milan. Nelle ultime settimane la squadra è maturata parecchio: ora gioca più sicura, copre bene spazi e campo. Spero possa competere ai massimi livelli. Europa League? Il Milan può sicuramente dire la sua per vincere la manifestazione. Deve puntare ad alzare la Coppa".