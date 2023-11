Braida: "Jovic buon giocatore, ma gli manca qualcosa"

Ariedo Braida ha parlato così di Luka Jovic a Radio Bruno: "E’ un buon giocatore, ha fatto cose positive, ma a mio avviso gli manca qualcosa. Il livello per essere un giocatore da grande squadra. Anche perché non è più un pivellino, ha un passato in squadre come Real Madrid e Fiorentina”.