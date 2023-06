Braida prende le difese di Maldini: "L'ho sentito. La storia è stata calpestata"

MilanNews.it

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan che concluderà la sua esperienza con la Cremonese al termine di questa stagione, è stato intervistato al QS e si è espresso anche sulla vicenda del licenziamento di Paolo Maldini, che conosce molto bene: "I sentimenti non si possono comprare nè vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza. Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata"