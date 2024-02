Braida ricorda Berlusconi: "Inarrivabile, genio e persona straordinaria"

Domani sera Monza e Milan si sfideranno nella venticinquesima giornata di campionato, nella sfida in programma all'U-Power Stadium alle 20.45. Per presentare la sfida non ci può essere uomo migliore di Ariedo Braida che in carriera ha giocato nel Monza e lì ha anche cominciato la sua carriera da dirigente. Questa poi lo ha portato in rossonero dove in coppia con Galliani ha costruito una vera e propria dinastia. Tuttosport ha intervistato Braida questa mattina in vista del derby lombardo.

Braida ha parlato nello specifico anche di Silvio Berlusconi, ex presidente sia di Milan che di Monza, scomparso la scorsa estate: "Berlusconi è stato un genio e una persona straordinaria. Uso una parola sola per definirlo: inarrivabile. Qualcuno ha cercato di imitarlo, ma lasciamo perdere. Nessuno regge il paragone…"