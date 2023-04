Braida sostiene il Milan in Champions: "Dobbiamo andare ad Istanbul"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese ed ex dirigente del Milan, è intervenuto a Sportitalia parlando anche della semifinale di Champions fra Milan e Inter: "Non è finita, ci saranno altre finali per noi milanisti. Dobbiamo andare ad Istanbul, il Milan ha scritto una grande storia al quale ho partecipato insieme a grandissimi personaggi. Il Milan è una grande squadra e ha una grande storia. Se Berlusconi non avesse preso il Milan ma un'altra squadra non sarebbe la stessa cosa. La storia è importante e il Milan ce l'ha dalla sua parte. Ha scritto grandissime pagine e lo continuerà a fare".