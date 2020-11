Braida su Ibra: “E' un fenomeno, questi giocatori sono quasi in estinzione”

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese ed ex dirigente del Milan, intervenuto alla Politica nel pallone su “Gr Parlamento”, ha parlato di Ibrahimovic: “E’ è un gigante, dovrà continuare a giocare. E' un fenomeno, questi giocatori sono assoluti sono quasi in estinzione. Averne come lui. Ne farà ancora di gol, sarà alla fine minimo 25 gol. A quanti gol può arrivare? Il limite per lui non esiste. Fare paragoni con altri Milan? Sta conquistando tutti, merita questo primo posto. Lo scudetto è una parola che si può pronunciare, ha dimostrato di vincere e dimostrando grande personalità, ha vinto con merito, sta giocando molto bene, ha una grande forza sotto il profilo tecnico e fisico. L'unica giocatore che cambia gli equilibri è Ibra, Poi gli altri si possono trovare da altre parti ma lui è l'unico. Il Milan credo che debba partire da Donnarumma, portiere assoluto di grande qualità. Il Milan non può lasciarlo”.