Braida sulla Champions: "Speranze diminuite di tanto. Ma il Milan si sta complicando la vita parecchio..."

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan in coppia con Adriano Galliani, è stato intervistato dalla rivista online Numero Diez per parlare della squadra rossonera. La rosa di Stefano Pioli sta vivendo un momento molto difficile e oggi con il Frosinone si ritrova quasi spalle al muro e con la vittoria come unico risultato a disposizione, anche se con tantissimi indisponibili.

Le sue parole sulla possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League: "Le speranze sono diminuite di tanto: anche pareggiare sarebbe servito martedì. A volte, però, nel calcio esistono le sorprese e anche i miracoli. In ogni caso, il Milan si è complicato e, in generale, si sta complicando la vita di parecchio. Molte volte si cerca di scaricare le responsabilità sull’allenatore. Ma bisogna valutare attentamente i singoli giocatori a disposizione di un allenatore, in questo caso Pioli. Per stare ad alto livello, si vogliono dei valori che sappiano sopportare il peso del ruolo che ricoprono e della maglia che portano“