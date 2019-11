Brambati: "Al Milan non ritrovo leadership in nessun giocatore"

A dire la sua sul Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Sul Milan

"Il problema non è stato solo Giampaolo ma quello di mettere a capo del settore sportivo dei grandissimi ex campioni ma neofiti dal punto di vista dirigenziale e delle scelte tecniche. Fare mercato, fare il ds non è uguale a fare il grande calciatore. Alla squadra servono dei leader, delle persone di spessore, di qualità. E la leadership non la ritrovo in nessun giocatore. Oltre i 100 milioni spesi nel mercato, metto anche nel mirino gli 80 per Paquetà e Piatek. Sono stati dipinti come fenomeni. Non sono brocchi, ma magari non erano fenomeni neanche prima".