Brambati: "Conte vuole un interlocutore che gli garantisca trofei entro 2-3 anni: io non so che progetti abbiano il Napoli o il Milan"

Conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il Napoli, anzi. Per convincerlo - ha detto Massimo Brambati a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -, però e per quel che ne so, ci vuole un progetto tecnico importante: non ha voglia di andare in una società dove si festeggia la qualificazione in Champions. Antonio chiede trofei, mira a quelli entro due, tre anni. Vuole un interlocutore che gli garantisca questi progetti: io non so che progetti abbiano il Napoli o il Milan. Il Napoli sarebbe una nuova sfida per Conte? Lui è bravissimo quando trova le macerie, e il Napoli è la vincitrice del tricolore che l’anno dopo ha fatto peggio nella storia della serie A.

I giocatori che bella passata stagione avevano dominato su ogni campo, quest’anno non hanno mantenuto il loro livello dimostrando l’esistenza di un problema di natura psicologica: Conte è bravissimo anche ad entrare nella testa dei calciatori.

Squadra da rifondare? No, va ripristinato un gruppo che si è sbriciolato ma i valori tecnici ci sono. Qualche giorno fa ho cenato con Spalletti e il fatto che Raspadori, Simeone seppur in panchina esultavano ad ogni gol dei compagni in campo era la manifestazione evidente del lavoro fatto da Spalletti, che qualcun altro ha distrutto”.