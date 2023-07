Branca: "Loftus-Cheek, se non soffrirà di qualche infortunio, darà una grande mano"

MilanNews.it

Marco Branca, uomo mercato, si è così espresso a TMW rispondendo alla seguente domanda:

Come giudica il trasferimento di Tonali al Newcastle?

"C'è stata una offerta molto importante e oggi le casse contano, questa operazione è stata fatta con l'idea di reinvestire quei soldi. Ora i dirigenti del Milan stanno cercando di mettere dentro giocatori di qualità, con l'età giusta. Loftus-Cheek è un calciatore che, se non soffrirà di qualche infortunio, darà una grande mano. Poi molto dipende dall'inserimento e dalla sua personalità perché San Siro non è uno stadio come gli altri, per giocare a San Siro ci vuole personalità, cosa che nel caso di Tonali è venuta fuori solo al secondo anno. Lui viene dalla Premier e il calcio inglese è più soft da questo punto di vista, potrebbe trovare un po' di difficoltà di inserimento. Ma è un ottimo giocatore, sia fisicamente che tecnicamente".