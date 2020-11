Branchini: "In Italia e in Europa c'è una crisi di talenti che ci costringe a riscoprire vecchi campioni"

Intervenuto ai microfoni di 'Lady Radio' il celebre procuratore Giovanni Branchini ha parlato dello stato del calcio italiano. Queste le sue parole: "In Italia e in Europa è in atto una crisi tecnica vera e propria. Una crisi di talenti che si propongono e siamo costretti a riscoprire antichi campioni che campeggiano sulle prime pagine dei giornali quando in altri periodi sarebbero stati dei pensionati. Un problema dovuto alla gestione delle giovanili, con allenatori che puntano alle panchine delle grandi squadre invece di puntare a lanciare giovani talenti. Non aspettiamo altro che un giovane azzecchi un paio di partite per metterlo sotto pressione"