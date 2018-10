Branchini, mai cenato con Donadoni e Leo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Non ho mai cenato con Donadoni e Leonardo": è la precisazione dell'agente Giovanni Branchini, in merito alle voci circolate nelle ultime ore in merito a contatti con la dirigenza del Milan per un eventuale cambio sulla panchina rossonera. "Per un'estrema urgenza di correttezza - le parole di Branchini in una dichiarazione all'Ansa - smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile dell'area tecnica del Milan, Roberto Donadoni e Riccardo Montolivo per trattare qualsiasi tipo di argomento. Non ho mai avuto il piacere di cenare col signor Leonardo - ha concluso Branchini - e non vedo Donadoni, del quale non sono agente, da oltre quattro mesi".