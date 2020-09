Branchini: "Mercato frenato dal Covid? Falso: squadre ingolfate da calciatori che non giocano"

Ospite di Deejay Football Club su Radio Deejay, il noto agente Giovanni Branchini ha commentato il mercato del post-Covid: "Stimolante? No, niente di più lontano. Ma le società non stanno pagando il Covid, non raccontiamoci bugie: arrivano da una gestione non oculata, perché hanno tutte un surplus di atleti che si traduce in costi inutili, si pagano giocatori che non giocano. E questo blocca l'effetto domino di cui il mercato avrebbe bisogno".