Brasile-Argentina interrotta dai sanitari in campo: chiesto l'allontanamento di quattro calciatori

Il big match per le qualificazioni Mondiali di Qatar2022 tra Brasile e Argentina è stato interrotto dopo soli cinque minuti di gioco a causa dell'ingresso in campo di alcuni membri dell'Anvisa (autorità nazionale sanitaria brasiliana), i quali hanno chiesto che i quattro calciatori argentini provenienti dalla Premier League (il portiere Emiliano Martinez, il difensore Romero, il centrocampista Lo Celso e l’ala Buendia) venissero allontanati dal campo per non aver rispettato l’isolamento e le norme contro il coronavirus; secondo il regolamento, infatti, dovrebbero rispettare almeno 14 giorni di quarantena prima di potersi muovere in Brasile, essendo stati almeno due settimane in Inghilterra.

L'Argentina ha, intanto, lasciato il campo in attesa di aggiornamenti.