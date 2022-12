Brasile, la tristezza di Neymar e T. Silva dopo l'eliminazione: "Ci viene da piangere, non ci crediamo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Neymar e compagni non hanno ancora superato la delusione per l'eliminazione dal Mondiale. La stella brasiliana ha pubblicato sui social le chat coi compagni, fra le quali spicca sicuramente quella con Thiago Silva: "Sto peggio di quanto immaginassi e mi viene da piangere appena provo a ripensarci, non riesco ad accettare che abbiamo perso", il messaggio del difensore all’attaccante. Poi la risposta di Neymar: "Fratello dobbiamo andare avanti, io tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere".