Brasile, Tite dopo l’eliminazione con la Croazia: "Me ne vado, è finito un ciclo"

(ANSA) - DOHA, 09 DIC - Mentre su alcuni dei principali siti brasiliani sono già partiti i sondaggi sui possibili nomi (da Guardiola a Cuca, da Dorival Junior a Renato Portaluppi e Mano Menezes) del nuovo ct della Seleçao, a Doha Tite conferma la decisione, annunciata a suo tempo, di lasciare la panchina della nazionale. "E' una sconfitta dolorosa - dice il ct dopo la sconfitta ai rigori con la Croazia - ma sono in pace con me stesso, questa è la fine di un ciclo, lo aveva già detto un anno e mezzo fa e sono un tipo che ha una parola sola. Qui ai Mondiali non ero per giocare, magari vincere e poi fare la commedia affinché qualcuno mi pregasse di rimanere. Tutto era comunque già chiaro". Ma qual è il bilancio della sua esperienza da tecnico della Seleçao? "Ora sono troppo emozionato per farlo - risponde -, non sono proprio in condizione, non riesco a farlo subito dopo un'eliminazione". (ANSA).