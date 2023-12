Brasile: un sito di escort vuole dare proprio nome al Vitoria

vedi letture

(ANSA) - SALVADOR, 05 DIC - Freschissimo vincitore del campionato di Serie B brasiliano, e quindi promosso nel 'Brasilerao', il Vitoria Bahia si trova ora alle prese con la ricca proposta, per gli standard locali, di un sito di escort, 'Fatal Model', già suo sponsor di manica. Ora questo stesso patrocinatore vorrebbe acquisire i 'naming rights' dello stadio Arena Barradao (dove si allenò l'Italia di Prandelli durante la Confederations Cup del 2013) per dieci anni in cambio di 100 milioni di reais (circa 18,5 milioni di euro). Sempre Fatal Model ha raddoppiato l'offerta, portandola a 200 milioni di reais (circa 37 milioni) nel caso il Vitoria accettasse di cambiare nome al club e diventasse il Fatal Model Vitoria. A esporre queste proposte sono stati, in conferenza stampa a Salvador, il presidente del Vitoria Fabio Mota e la responsabile della comunicazione del sito, Nina Sag. La quale ha spiegato che "la nostra proposta ha l'obiettivo di far diventare il Vitoria ancora più forte e ampliare la nostra partnership che è già stata un successo.

E vogliamo che anche i tifosi ne siano parte integrante". Il presidente Mota ha invece spiegato che ora le proposte di Fatal Model sono state sottoposte all'attenzione della 'torcida' tramite sondaggio sui social del club. Ma ha anche ricordato che nel "caso cambiassimo nome, poi dovremmo sottoporre la cosa al consiglio direttivo del club e poi dovrebbe essere votata dall'assemblea: nessuno è il padrone di questo club, vi ricordo che abbiamo 33.222 soci. Nessuno vuole vendere il nome del Vitoria, ma quando si ricevono offerte del genere, è doveroso renderle pubbliche". (ANSA).