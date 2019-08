Brescia, A. Donnarumma: "Non siamo supponenti, siamo in Serie A dopo tanta gavetta"

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha descritto la sua squadra sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Siamo consapevoli dei nostri limiti, sappiamo di avere qualcosa in meno rispetto agli altri. Non siamo supponenti e dobbiamo sempre mettere qualcosa in più degli avversari. Il gruppo è cresciuto in un anno e come me ci sono tanti compagni che sono arrivati in A dopo tanta gavetta. Il nostro obiettivo è chiudere il cerchio alla fine dell’anno".