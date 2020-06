Brescia: altro mal di pancia, Balotelli di nuovo out

(ANSA) - BRESCIA, 13 GIU - Balotelli-Brescia: altro giro, altra puntata, altro mal di pancia da parte del giocatore che ha saltato l'allenamento serale. La giornata era cominciata cosí: "Se volete sapere se mi alleno o no venite a vedere. Faccio il doppio tutti i giorni, anche domenica". Questo un Mario Balotelli che si presentava sudato dopo la seduta di lavoro di questa mattina attraverso un video su Instagram, dove aveva dato a tutti appuntamento per la seduta della sera. Al campo di Torbole Casaglia, l'attaccante, in rotta totale con il Brescia (il club ha dichiarato anche di aver subito un supplemento d'indagini della Procura federale per alcune dichiarazioni dell'agente del giocatore e ha minacciato querele), questa sera si è effettivamente presentato: ma per marcare visita. Il giocatore, rientrato solo mercoledì dopo sei giorni di malattia con diagnosi di gastroenterite acuta, aveva avvertito il medico sociale per telefono di soffrire di un nuovo attacco di mal di pancia. Al centro sportivo Mario è stato visitato e poi è tornato a casa non prima di essersi spazientito con un operatore Tv: "Ma che ci fai tu sempre qui? Non ce l'hai una vita?". (ANSA).