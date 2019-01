Con l'avvento della nuova proprietà rossonera è tornato di moda il discorso relativo allo stadio del Milan: se rimanere a San Siro oppure spostarsi in un impianto nuovo e di proprietà. La redazione di MilanNews.it si rivolge ai propri lettori per...

Federico Giunti, intervistato da Milan TV, ha commentato il successo ottenuto dai suoi contro il Napoli: "I tre punti sono la miglior medicina, speriamo ci diano una spinta forte per proseguire nella risalita. Vedo attenzione ai dettagli e grande partecipazione, stiamo...

Dal Belgio arriva un'indiscrezione di mercato sul Milan: come riporta Transfermark.it, secondo il giornalista Stéphane Pauwels, il club rossonero sarebbe infatti vicino a chiudere per Victor Osimhen, giovane attaccante classe 1998 di proprietà del Wolfsburg...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Se ripetessero lo stesso 0-0 di sabato, stasera Milan e Napoli andrebbero ai supplementari ed eventualmente ai rigori, per superare il turno di coppa Italia. Siccome il Napoli rimane più forte del Milan, penso che molti firmerebbero per una felice promozione...

Ag. Carrasco: "Lui e la sua famiglia hanno incontrato difficoltà in Cina"

Sky - Mercato invernale, nessuno fino ad ora ha speso come il Milan in Europa

MTV - I numeri di Donnarumma negli ultimi due mesi: primo per reti inviolate e percentuale di tiri parati

Sky - Di Marzio: "Deulofeu, l'offerta del Milan ancora non c'è stata. Tempo fino a domani, ecco perché"

Per eliminare il Napoli ci vogliono Piatek dall’inizio e Paquetà più libero alle sue spalle. E basta con Calhanoglu

Pagni: "Ma chi è Hendrik Almstadt? E cosa ci fa un laureato in Economia con master ad Harvard a Casa Milan?"

Salta l'ottava panchina in Serie A

TMW - Paramatti: "Inzaghi alla seconda esperienza in Serie A, non è l'unico colpevole"

Atletico, Simeone parla con Kalinic: ex Milan vicino alla permanenza

Gazzetta - Milan, prima da titolare per Piatek: rossoneri all’assalto col nuovo bomber. E Gattuso lo esalta

Tuttosport - Milan, braccio di ferro per Deulofeu: il Watford pretende 30 milioni, lo spagnolo si allontana

CorSera - Milan, Leonardo insiste per Deulofeu

Gazzetta - Ok di Rino a Deulofeu, ma serve l’obbligo di riscatto

Gazzetta - Fassone e il Milan in tribunale: nessun accordo

Biglia verso il rientro ma Bakayoko ora è intoccabile: come reinserire l'argentino nel nuovo Milan

Milan, Plizzari in uscita: su di lui alcuni club di B

Repubblica - Elliott, piano biennale per aprire a Usmanov: prima il rilancio del club, poi la cessione

Gazzetta - Milan, Ismaila Sarr nuova opzione per gli esterni

Napoli, via Rog in prestito. Va al Siviglia fino a giugno

Sacchi: "Cari Rino e Carlo, ecco come vincere"

Fenerbahce sempre in pressing su Zapata

Incocciati: "Mi aspettavo qualcosa in più dal Napoli visto che il Milan aveva diversi problemi"

Biasin: "Milan, ecco l'uomo in più per il 4° posto"

Indiscrezione dal Belgio: Milan sarebbe vicino a chiudere per Osimhen

LIVE MN - Verso Milan-Napoli: prima da titolare per Piatek, Castillejo al posto di uno tra Suso e Calhanoglu

Di Marzio: "Milan, no definitivo del Watford per Deulofeu"

Verso Milan-Napoli: l'ultimo match in Coppa Italia tra le due squadre risale a 29 anni fa

Non solo entrate per la Primavera del Milan. Il centrocampista Nicola Torchio (18) si trasferisce al Brescia. Mai utilizzato da Giunti, ma con sette presenze fra campionato e coppe con Lupi, passa alla Leonessa a titolo definitivo. Operazione formalizzata.

