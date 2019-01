Brescia, la simpatia di Tonali per il Milan e Gattuso: "Mi piacerebbe essere allenato da lui"

Sandro Tonali, giovane talento del Brescia, è nel mirino di diversi top club sia italiani che stranieri, ma ieri ha espresso tutta la sua simpatia per il Milan e per Rino Gattuso: "Da piccolo tifavo Milan e in campo mi ispiravo a Gattuso per la grinta e la cattiveria che metteva in campo. Era uno che dava sempre tutto, vorrei farlo anche io. Se mi piacerebbe essere allenato da Gattuso? Certamente sì. Mi piacerebbe essere allenato da lui. Sarebbe bello" le parole del giovane regista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.