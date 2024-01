Brescia, piace il rossonero Bozzolan. Su di lui c'è anche il Bari

In casa Brescia si cerca sempre una sistemazione per i giocatori in scadenza di contratto che non hanno intenzione di rinnovare come il centrocampista Tom van de Looi, classe ‘99, e il terzino Matthieu Huard, classe ‘98, oltre che Andrea Cistana, centrale difensivo classe ‘97 attualmente fermo ai box per infortunio. Cellino infatti non ha intenzione di tenere in rosa giocatori che il prossimo anno saranno in un altro club visto che dal 2 febbraio potranno firmare un nuovo contratto in vista della prossima estate e trasferisti a parametro zero.

Per questo la società è alla caccia di innesti in difesa con il profilo di Cristian Dell’Orco, classe ‘94 del Perugia, che però appare sempre più lontano sia per il problema muscolare rimediato contro la SPAL sia perché il club umbro ha intenzione di cederlo solo a titolo definitivo. Per questo il ds Castagnini, come riporta Bresciaoggi, va alla caccia di altri profili con lo svincolato Elio Capradossi, classe ‘96, in pole per andare a occupare la casella del difensore centrale. L’ex Cagliari ha fatto capire che la destinazione bresciana è gradita e dopo un primo contatto ora bisognerà cercare di affondare il colpo. Per la corsia mancina invece l’obiettivo è il giovane Andrea Bozzolan, classe 2004, in forza al Perugia, ma di proprietà del Milan. Il giocatore, che ha collezionato 16 presenze in Serie C, piace però anche al Bari.