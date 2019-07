Brescia, Tonali: "Ho apprezzato le parole di Cellino, ho sposato la causa di rimanere"

Il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Sky. "Mi han parlato del Brescia di Baggio e Pirlo, io ho visto dei video... Paragoni con lui? Li lascio alle spalle, la pressione c'è stata per i primi due mesi. L'ho conosciuto a Roma, nel ritiro dell'Under21, so che mi ha seguito in questa stagione. Prima che venisse qui ad allenare non sapevo chi fosse Corini, poi ho studiato la carriera, so che è stato un grande calciatore. Con la semplicità si fa tutto. Cellino? Apprezzo le parole del presidente, già dall'anno scorso ho sposato questa causa di rimanere a Brescia".