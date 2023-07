Brescianini ad un passo dal Frosinone: operazione a titolo definitivo. Al Milan il 50% della futura rivendita

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Brescianini, centrocampista di proprietà del Milan, reduce da un’ottima annata in Serie B portando il Cosenza alla salvezza, si avvicina sempre di più al Frosinone. Un'esperienza in Serie A per il classe 2000, per il quale mancano solo gli ultimissimi dettagli per il suo trasferimento. Brescianini, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà annunciato entro i prossimi giorni, pronto a firmare un contratto a titolo definitivo con il 50% della futura rivendita a favore dei rossoneri.