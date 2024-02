Brini: "Credo che il Milan potesse essere un'antagonista dell'Inter"

vedi letture

Durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Fabio Brini che da ex udinese si è soffermato inizialmente sulla squadra di Cioffi reduce dalla vittoria contro la Juventus. "E' stato un successo a sorpresa ma meritato. La Juve non ha trovato soluzioni alternative al suo gioco orizzontale e lento nei confronti di un'Udinese attenta e concentrata. Per la formazione di Allegri questa era una gara fondamentale per il percorso anche perché ora il Milan è tornato a ridosso della Juve. Tornado all'Udinese dico che Giannetti, decisivo lunedì scorso, ha dato tranquillità e esperienza e alle viste ci saranno rientri importanti come quello di Bijol che darà ulteriori sicurezze al gruppo. Domenica la sfida con il Cagliari è un bivio per Ranieri però anche l'Udinese deve confermare quanto di buono fatto con la Juve. Con le big sono state giocate ottime partite mentre qualche difficoltà in più è stata trovata contro le formazioni che lottano per la salvezza".

Tornando al Milan si è definitivamente ritrovato...

"Credo che potesse essere un'antagonista dell'Inter. L'intensità mentale però non è stata sempre la stessa perché i rossoneri hanno le qualità per controbattere i nerazzurri. Se continuano ad avere questa continuità e facilità di gioco la squadra di Pioli può arrivare davanti alla Juve".