Brocchi: "Il Milan è forte, non è una squadra da metà classifica"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato alle 18:00 sul campo del Frosinone di Mister Eusebio Di Francesco, con i rossoneri al momento reduci dall'amaro pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. La posizione in classifica dei ragazzi di Pioli non preoccupa: il Milan è infatti 3^ in solitaria, nella terra di mezzo però, troppo lontano dalla prima e ampiamente distante dalle inseguitrici Atalanta e Roma. Nel corso della puntata odierna di SempreMilan, format rossonero in onda Twitch condotto da Mauro Suma, è intervenuto così l'ex centrocampista e allenatore rossonero, Cristian Brocchi: queste le sue parole sull'attuale momento del Milan.

Una squadra forte e non da metà classifica

"Rispetto le opinioni di tutti, ma penso che il Milan sia una squadra forte e non da metà classifica. In estate sono arrivati giocatori importanti, forti, purtroppo sono risultati decisivi molti infortuni tra novembre e dicembre, anche l'uscita dalla Champions ha fatto male, ma questa squadra può fare bene se presentata al completo con tutti i suoi elementi".

Un modo di giocare offensivo, da Milan

"Il Milan deve attaccare, facendo così si possono fare gol e creare occasioni, abbiamo vinto uno scudetto con questo modulo. Ci sono stati molti cambiamenti, come Theo centrale o altri momenti delicati per gli infortuni, eppure la squadra secondo me non ha mai perso la sua identità, per Pioli ci sono state grandi difficoltà per quanto riguarda infortuni e assenze".

Il centrocampo del Milan

"Nel mio Milan giocavamo con Pirlo e Seedorf, non dei giocatori troppo difensivo, lo so erano altri tempi però penso ci sia anche altro. Il centrocampo è importante, ma non è facile lavorarci bene quando hai tante assenze e infortuni, non si riesce a dare continuità. Quando hai tante competizioni, hai anche poco tempo per lavorare, non è facile, è stato un percorso difficile, ma la rosa è competitiva".