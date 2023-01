Brocchi: "Il Milan ha una rosa da scudetto. La Supercoppa può dare una spinta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristian Brocchi, che con il Milan ha vinto tutto da giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole sulla corsa verso lo Scudetto che, a oggi, sembra difficile per i rossoneri: "Il Milan aveva l'anno scorso una rosa da scudetto e ce l'ha anche adesso. Ora c'è qualche problema, qualche infortunio in più. Ma quando formi dei gruppi sani e forti i momenti no durano di meno. Il derby dell'anno scorso in campionato è stato la scintilla e può esserlo anche quest'anno. Vincere la Supercoppa può dare una spinta importante alle ambizioni rossonere"