Brocchi: "Mi schiero troppo al fianco di Pioli, ha fatto vincere uno scudetto al Milan quando il Milan non era la squadra più forte"

Cristian Brocchi, ex calciatore ed allenatore rossonero, a Prime Video parla di Pioli e del percorso in Champions nel Milan, conclusosi con la partita al St. James’ Park contro il Newcastle.

Queste le sue dichiarazioni: “È una squadra più forte di quanto sta raccogliendo, purtroppo gli infortuni hanno inciso molto in questa stagione, soprattutto nel percorso di crescita. Una squadra che è cambiata in diversi interpreti ha bisogno di trovare affinità tra i vari giocatori, anche nelle sostituzioni capire quelli che ti possono dare qualcosa in più quando subentrano o magari giocarsi il posto in alcune partite. Questo Pioli purtroppo non ha mai avuto l’occasione di poterlo fare, ha sempre avuto una formazione forzata”.

Un pensiero sul percorso di Pioli: “Penso che Pioli abbia fatto un lavoro meraviglioso in questi anni. Mi schiero troppo al fianco di Pioli perché ha fatto vincere uno scudetto al Milan quando il Milan non era la squadra più forte. L’ha portato in Champions League, quest’anno sicuramente in campionato sta faticando, è uscito dalla Champions con un girone difficile ma sta ricreando una squadra. Ha sulle spalle una responsabilità grossa, secondo me nel suo complesso per tutto quello che ha fatto in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro”.