Brocchi: "Milan, messe le basi per qualcosa di importante. Vedo tante similitudini..."

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Brocchi, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, è stato intervistato da Sportitalia allo Sportitalia Christmas Party. Queste le sue parole sul Milan attuale: "Forse manca un po’ di esperienza come è normale che sia in un gruppo giovane. Però trovo tante similitudini con il mio Milan, soprattutto nel gruppo. Vedo un gruppo di ragazzi affiatati, che corre insieme, che si aiuta, che ride e che scherza. Hanno messo le basi per qualcosa di importante: poi è chiaro che per ambire a una Champions ci vuole un po’ più di tempo e la crescita dei giocatori più giovani".