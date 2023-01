Brocchi punzecchia De Ketelaere: "Non basta la tecnica per giocare al Milan, serve personalità"

MilanNews.it

Cristian Brocchi, che con il Milan ha vinto tutto da giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole sul mercato rossonero che sta venendo criticato, tema che poi ha aperto il discorso inevitabilmente su Charles De Ketelaere: "Il mercato non ha aiutato Pioli ma le qualità dei giocatori ci sono. Basta pensare a De Ketelaere, basta pensare a cosa si diceva di Tonali il primo anno. Indossare questa maglia a San Siro non è facile, un peso che bisogna saper superare. I numeri di questi giocatori ci sono, per diventare da Milan poi però non bastano solo le qualità tecniche, ci vuole anche la personalità"