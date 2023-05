Brocchi: "Spero che il Milan spaventi l'Inter. Leao non è il salvatore della patria"

MilanNews.it

Ospite alla Milano Football Week, l'ex rossonero Cristian Brocchi si è soffermato su alcuni temi d'attualità del calcio italiano, partendo dal ritorno dell'euro-derby in programma martedì: "Mi aspetto una bella partita, e una reazione d'orgoglio da parte del Milan - riporta la redazione di Tuttomercatoweb. Non sarà semplice: giocare queste fare ti porta ad avere dei timori in più, ma il ghiaccio è stato rotto e ora il Milan deve soltanto provare a ribaltare la situazione. L'Inter, invece, dovrà gestire il vantaggio meritato conquistato all'andata".

Come si vive l'attesa per la sfida di ritorno?

"L'attesa, nel 2003, fu nettamente maggiore per l'andata che non per il ritorno. Devi essere pronto: saper gestire la tensione in appuntamenti come questo fa la differenza".

Si aspettava di più dal Milan?

"Sicuramente mi aspettavo un'Inter così: la squadra di Inzaghi è molto più completa rispetto ai rossoneri. Perdipiù il Milan ha dovuto fare i conti con l'assenza di Leao, nei minuti iniziali ha perso Bennacer e Ibrahimovic è fuori. Davanti ci sono poche soluzioni, ma al contempo il Milan regala gioie ai propri tifosi da due anni, e la speranza è che possa provare quantomeno a giocarsela fino in fondo, spaventando l'Inter".

Leao può riequilibrare la sfida?

"Non lo so, non è mai il singolo a vincere le partite. Sicuramente è importantissimo per la squadra: quando lui e Theo girano il Milan gioca un altro calcio. Senza Leao Theo fa più fatica, quindi il portoghese darà certamente qualcosa in più. Se si pensa che sia il salvatore della patria, però, diventa più complicato: è sempre la squadra a vincere".

Chi arriverà in finale può vincere la coppa?

"Real e City sono troppo più forti, ma nella singola partita sia Inter che Milan possono giocarsela. La storia dice che molte volte si sono verificate delle sorprese".