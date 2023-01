Brocchi su Leao: "Rimanere al Milan è la scelta giusta. Fortissimo ma serve continuità"

MilanNews.it

Cristian Brocchi, che con il Milan ha vinto tutto da giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della Supercoppa di questa sera. Questo il suo parere su Rafael Leao: "È giovane e ha ancora bisogno di crescere. È fortissimo, fenomenale, ma per diventare un top player ha bisogno di continuità. Per essere tra i primi giocatori del mondo devi riuscire costantemente a fare quello che lui riesce a fare con il Milan in ogni partita e per 90 minuti. Penso che restare ancora a Milano, con questa maglia, in questa società gloriosa, sia la scelta giusta per lui. Anche per l'amore che tutti hanno nei suoi confronti... Tanti che sono andati via, poi si sono pentiti di aver detto addio al Milan".