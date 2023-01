Brocchi su Pioli: "Capitano risultati negativi: l'importante è mantenere la calma"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Cristian Brocchi, che con il Milan ha vinto tutto da giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole su Stefano Pioli e il rischio di essere messo in discussione dopo un inizio di 2023 non brillante: "Non credo che Pioli possa essere cambiato nel giro di un mese. Ci possono essere risultati negativi, momenti di difficoltà. L'importante è mantenere la calma e avere equilibrio. E' quella che dà la forza. Maldini e Massara si sono sempre dimostrati due grandi 'aiutanti' di Pioli, sempre al suo fianco. Lo rifaranno anche adesso perché far così li ha portati a vincere".